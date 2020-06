L’ex presidente della Figc a Radio Kiss Kiss: “Se fosse vero quello che dicono gli scienziati, cioè che in autunno il virus riprenda forza, aprire gli stadi anche solo parzialmente per poi richiuderli mi sembrerebbe ridicolo”.

L’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:

Sulla riapertura stadi:

“Bisogna aspettare che gli scienziati si mettano d’accordo. Se fosse vero, e molti scienziati propendono per questa tesi, che in autunno il virus riprenda forza, allora aprire gli stadi, seppur parzialmente, per poi richiuderli mi sembrerebbe ridicolo“.