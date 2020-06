Caressa: “L’Atalanta ha 12 punti di vantaggio, ma il Napoli sta facendo bene con tutti”

Fabio Caressa, ha parlato della situazione classifica in merito alle posizioni Champions a Sky Sport

Chi andrà in Champions League?

“L’Atalanta è obiettivamente un po’ lontana: si trova più 12 punti sul Napoli, che non sono pochi; ma la squadra di Gennaro Gattuso sta facendo bene contro tutti. La Roma, in questo momento, è molto deludente, specie per quanto fatto vedere contro la Sampdoria”.

Sulle altre

“Il Milan, invece, ha costruito molto in termini di fiducia in se stesso. Per una volta, la squadra di Stefano Pioli ha battuto una delle prime sei della classifica: è un buon segnale. La Roma quest’anno non è mai riuscita a fare il salto di qualità, non ha mai cambiato passo. Veretout va a fare il terzo a a difesa, ma a sinistra. Alle volte gli allenatori sono cervellotici e si inventano qualcosa più per dimostrare di avere idee che per qualche progetto concreto”.