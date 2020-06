Le quattro giornate del Napoli: due settimane per definire il campionato

La squadra di Gattuso affronterà tre dirette concorrenti nelle prossime quattro partite di campionato. Due scontri diretti sono in casa

Due settimane, per conoscere la verità sul campionato del Napoli. Messo alle spalle l’impegno con la Spal, la squadra di Gennaro Gattuso affronterà tutte le dirette rivali in classifica nelle prossime quattro giornate. La prima servirà a capire se si possa ancora sperare nella qualificazione in Champions League: giovedì l’Atalanta riceverà gli azzurri. Servirà l’impresa, per strappare punti contro quella che è probabilmente la formazione più in forma della Serie A in questo momento.

Il 5 luglio sarà la volta della Roma, che arriverà al San Paolo. I giallorossi, dopo il ko in casa del Milan, hanno visto ridursi la distanza col Napoli a soli tre punti. La differenza tra quinto e sesto posto non c’è, almeno da un punto di vista sostanziale, ma senz’altro aiuterebbe il morale e sarebbe comunque un buon traguardo visto l’andamento poco costante in campionato.

Tre giorni dopo, gli azzurri scenderanno in campo a Marassi per affrontare il Genoa, coinvolto in pieno nella lotta salvezza. Quindi si arriva 12 luglio, quando Napoli-Milan potrebbe blindare l’attuale posizione di classifica a scapito della squadra di Pioli.