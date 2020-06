Bologna, tre rinnovi: accordo con Palacio, Danilo e Da Costa fino al 2021

Il club emiliano ha ufficializzato il prolungamento di contratto dei tre calciatori fino al termine della prossima stagione

Conferme per i veterani, in casa Bologna. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club emiliano ha comunicato di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Da Costa, Danilo e Palacio fino al termine della prossima stagione.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Angelo Da Costa, il difensore Danilo Larangeira e l’attaccante Rodrigo Palacio per il prolungamento dei rispettivi contratti fino al 30 giugno 2021.