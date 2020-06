Bologna-Juve, out Higuain e Chiellini, Pjanic c’è

Il bosniaco figura nella lista dei prescelti da Sarri per la trasferta contro il Bologna di questa sera

La Juventus stasera sfiderà il Bologna in trasferta. Poco fa il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Ancora assenti Chiellini e Higuain, oltre a Demiral e agli infortunati Khedira e Alex Sandro. Nell’elenco, invece, compare Pjanic, con il quale Sarri ieri ha smentito esserci stata una discussione in allenamento. Il tecnico ha anche raccontato di avere avuto un lungo confronto con Cristiano Ronaldo e di augurarsi il rientro in forma già da oggi.

Questa la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.