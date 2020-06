Biraghi: “Rimane la delusione perché avremmo meritato di più!”

Il terzino dell’Inter esprime su Instagram il suo rammarico per l’esclusione dalla Coppa Italia: “Avanti a testa alta”

Il terzino dell’Inter, Cristiano Biraghi, ha espresso il suo sconforto per l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia per mano del Napoli. Su Instagram, ha pubblicato un post in cui scrive:

“Rimane la delusione perché avremmo meritato di più! Avanti a testa alta!”