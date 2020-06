Auguri ad Ancelotti per i suoi 61 anni, si è ridotto lo stipendio del 30%

Festeggia il compleanno preparando il derby con il Liverpool. Pioggia di auguri sui social: dal Milan alla Uefa, tantissimi tifosi

Auguri napolisti a Carlo Ancelotti che festeggia a Liverpool i suoi 61 anni. L’allenatore è tornato agli allenamenti da una settimana e sta preparando il derby tra il suo Everton e la squadra di Klopp. Si giocherà tra una decina di giorni: domenica 21 giugno. Si giocherà a Goodison Park lo stadio dell’Everton. A porte chiuse.

Lo scorso anno Ancelotti festeggiò i suoi 60 anni a Capri. C’era anche Gattuso che sei mesi dopo sarebbe diventato il nuovo allenatore degli azzurri. È stato esonerato dal Napoli la sera della qualificazione agli ottavi di Champions. Venne salutato dalle tribune del San Paolo con un lungo applauso al termine del match col Genk.

Lettera ai tifosi

Proprio in questi giorni, l’Everton ha inviato una lettera ai propri tifosi illustrando il taglio di stipendi volontario da parte di calciatori e staff tecnico. La dirigenza e lo staff tecnico, a partire da Ancelotti, si sono ridotti lo stipendio fino al 30%. I calciatori fino al 50% per i prossimi tre mesi. L’Everton ha così risparmiato circa dieci milioni di sterline. Il club, molto attivo sul fronte della solidarietà, ha investito 400mila sterline nel progetto “Blue Family” per le famiglie bisognose.

Numerosi i messaggi d’auguri sui social. Tanti tifosi, la Uefa:

🎂 Hoy es el cumpleaños del entrenador de la Décima.

🏆 El entrenador italiano trajo la Champions a Madrid 12 años después

😍 ¡Felices 61, Ancelotti! pic.twitter.com/UxLT1VtwA2 — Diario AS (@diarioas) June 10, 2020

🎂 Carlo Ancelotti fête ses 61 ans aujourd’hui 🏆 Le technicien italien a déjà remporté 3 Ligues des Champions en temps que coach. 2 avec Milan et une avec le Real. Un exploit qu’il n’a pas pu réaliser à Paris. Peut-être simplement par manque de temps… pic.twitter.com/5Z7npRMH2y — RMC Sport (@RMCsport) June 10, 2020

Player, manager, legend. Join us in wishing Carlo Ancelotti a very happy birthday! ❤️️⚫️ Giocatore, allenatore, leggenda rossonera: buon compleanno, @MrAncelotti! ❤️️⚫️#SempreMilan pic.twitter.com/L0dqn0vDU9 — AC Milan (@acmilan) June 10, 2020

8 anni, 1 scudetto, 4 coppe Italia e pure 2 ginocchia. Ci stanno anche quelle nei numeri di Carlo Ancelotti con la Roma. Quanto basta per rendere il legame più forte degli anni e delle squadre cambiate ❤️#OTD | Buon compleanno Carlo Ancelotti 🎉 pic.twitter.com/eclgzTJdGe — Roma TV (@romatv) June 10, 2020

Compie oggi 61 anni Carlo Ancelotti!

Dopo la carriera da calciatore tra Parma, Roma e Milan già ricca di successi è diventato allenatore e si è affermato come uno dei migliori al mondo: 11 titoli nazionali e 9 internazionali tra cui 3 Champions

Tanti auguri @MrAncelotti ! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/29qJrwYRcd — Figurine Panini (@figurinepanini) June 10, 2020

CARLO ANCELOTTI compie 61 anni. Auguri!

➖

«Sogno l’Everton in vetta alla Premier League. Mi piace perché ha ambizione e idee chiare. Voglio aiutarlo a diventare più competitivo»

➖#SkySport pic.twitter.com/7ILOL23NLK — skysport (@SkySport) June 10, 2020