L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte parlando innanzitutto della proposta di trasmettere le partite di Serie A in chiaro

“Vedrete che il campionato riprenderà, come successo in altri paesi, perché il problema dei diritti Tv è ineludibile. Siamo il Paese delle Meraviglie, è vero, ma alcune ipotesi, come il protocollo attuale, cadranno perché non stanno in piedi da sole. Il tutto verrà risolto giocando, esclusivamente in Serie A, da subito. Il Governo non può permettersi che un sistema che produce questi introiti venga mutilato e resti ai margini europei e in condizioni di non recuperare. La situazione è chiara e il Ministro ne deve tenere per forza conto”.