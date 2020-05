Tardelli all’Assocalciatori: “12 partite su 124 alle 17.15, davvero vogliamo discutere di questo?”

Il tweet polemico contro la protesta per le partite in pomeridiana. “Non ci facciamo ridere dietro”

Marco Tardelli non gradisce l’atteggiamento dei calciatori che si ribellano alle partite di calcio alle 17.15 e lo scrive su Twitter. Troppo poche, per lui 12 partite a quell’ora sulle 124 totali per farne un problema così grande.

“12 partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere di questo? Cara Associzione Italiana Calciatori, non ci facciamo ridere dietro“.

Cara @assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro.#SerieA — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) May 31, 2020



In attesa dell’ufficializzazione del calendario, l’Ansa fa sapere che saranno 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15. Tutte nei turni del fine settimana. Nessuna di queste sarà a Napoli e Lecce.