Sondaggio Bundesliga, il 56% dei tedeschi è contro la ripresa

In un sondaggio condotto per conto del canale tedesco ARD, i cui risultati sono oggi su L’Equipe, la maggioranza degli intervistati si schiera contro la ripresa della Bundesliga, prevista per questo weekend. Il 56%, per la precisione, è la percentuale di quanti si dicono contrari.

A sostenere il ritorno del campionato tedesco solo il 31% degli intervistati.

Il 40%, inoltre, è favorevole all’ammorbidimento delle misure restrittive imposte alla popolazione ma, anche all’interno di questa percentuale, il 45% dichiara di essere “scettico” sulla ripresa del calcio, contro il 40% che invece approva il ritorno in campo. Il resto non ha un’opinione precisa in merito.