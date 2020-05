Sky: il Liverpool era in agguato su Zielinski, il Napoli lo ha anticipato

Si va verso il rinnovo fino al 2025 con adeguamento robusto dell’ingaggio e clausola da 100 milioni. Tanti i club che avevano puntato il polacco, compresi i Reds.

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Francesco Modugno. Ha parlato di Zielinski, la cui trattativa per il rinnovo è bene avviata. Ed ha fornito anche un retroscena che riguarda il polacco. Sembra che il Liverpool di Klopp fosse in agguato. Il Napoli, sollecitando il rinnovo, ha anticipato il club inglese. Queste le parole di Modugno.

“Zielinski? Trattativa avviata per il rinnovo, c’è ottimismo, manca ancora qualcosa da un punto di vista formale. Si va verso adeguamento robusto dell’ingaggio con scadenza nel 2025 e clausola che con vari parametri toccherà quota 100 milioni di euro. Tanti club erano su Zielinski, il Liverpool di Klopp era in agguato, ma c’è sempre stata questa volontà di arrivare alla conclusione della trattativa”.