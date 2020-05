Sky: Al momento il Napoli è la squadra che ha maggiore liquidità

La situazione di emergenza che si è venuta a creare per il coronavirus ha gravato non poco sui bilanci delle società di calcio e influenzerà sicuramente anche il prossimo mercato.

“Chi ha più liquidità, in questo momento, ha un grande vantaggio”

scrive l’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti sul proprio profilo Twitter pubblicando un grafico che riguarda i top club europei e il campionato italiano. Al momento il Napoli è la squadra che ha maggiore liquidità, unica squadra in positivo tra quelle prese in analisi con un +105 milioni

Chi ha più liquidità, in questo momento, ha un grande vantaggio. Chi è messo meglio in Europa e in Italia? @Football_BM @SkySport #FootballBenchmark pic.twitter.com/GQC7SSjYVp

— Luca Marchetti (@LucaMarchetti) May 22, 2020