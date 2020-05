È servito meno di un’ora per sancire l’accordo per la ripartenza della Serie A tra il Ministro e i vertici del calcio. Manca solo di sapere se si parte il 13 o il 20 giugno

Finito in meno di un’ora il summit tra il Ministro Spadafora e i vertici del calcio. Come era prevedibile alla vigilia, anche per gli entusiasmi nati dopo la conferma della negatività nel Bologna, la Serie A riparte. Non ci è voluto infatti molto per mettere d’accordo Vincenzo Spadafora, Figc, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri sulla necessità di tornare a giocare.

Spadafora ora si è recato dal Premier Conte per stabilire con lui la data della ripartenza che potrebbe essere il 13 o il 20 giugno.

Domani poi toccherà alla Lega mettere a punto il calendario e le dinamiche del prosegui della stagione