Repubblica: se è in causa, Sky non può partecipare alla prossima asta per i diritti tv

Parte l’ingiunzione di pagamento. Ma 14 club su 20 hanno ceduto il titolo alle banche in cambio di soldi. Quindi l’ingiunzione è di sei club più le banche

Il calcio italiano è alla vigilia di decisioni importanti, ma ci arriva in ordine sparso, con tanti – troppi – fronti aperti. C’è anche la questione calcio in chiaro, con Spadafora che non ha mollato la sua battaglia. Scrive Repubblica:

In Italia, oltre alla legge Melandri sui diritti tv, l’ostacolo aggiuntivo è il contenzioso tra i presidenti e Sky, che non vuole pagare l’ultima tranche. La Lega ha ottenuto ieri il decreto di ingiunzione. In caso di lite legale, Sky non potrebbe più partecipare alla gara per i diritti della prossima stagione.

L’altro aspetto interessante è che l’ingiunzione, di fatto, non è più opera dei club. Scrive ancora Repubblica:

Il paradosso è che l’ingiunzione vale solo per 6 club su 20: gli altri 14 hanno già ceduto il credito alle banche. I club hanno già ceduto il credito alle banche, se lo sono fatto scontare, come scritto ieri dal Napolista . Hanno già incassato, a conferma delle critiche condizioni in cui versano a livello economico-finanziario.