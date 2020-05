Repubblica: Sarri vuole Milik alla Juventus. Il polacco ha detto no a 4,2 milioni del Napoli

Milik vuole andarsene. Paratici gli offre 5 milioni e non ha alcuna intenzione di avvicinarsi ai 50 milioni. Per Sarriè il centravanti di manovra che manca

Sfumato Icardi, la Juventus adesso insegue Milik, scrive Repubblica. Interesse reciproco.

“Adesso la cotta per la Signora se l’è presa, ricambiato, Milik. Il polacco del Napoli ha già espresso gradimento pieno alle tentazioni bianconere: 5 milioni di stipendio all’anno rispetto agli 1,8 che prende adesso. Il Napoli è arrivato a offrirgliene 4,2, pur di prolungare il contratto in scadenza tra tredici mesi, ma Milik ha in testa solo la Juve: si sono corteggiati, si sono piaciuti e dietro a tutto questo c’è Sarri, che a Paratici ha fatto espressamente il nome dell’attaccante che ben conosce”.

Per la nuova Juve il tecnico di Figline vuole un centravanti di manovra.

“tecnico, disponibile al dialogo e alla sponda, non necessariamente un bomber. Più uno di raccordo che un finalizzatore”.

Non a caso, l’alternativa a Milik sarebbe il messicano del Wolverhampton Raul Jimenez che però costa anche più di Milik.

Nell’ottica di Sarri, Milik

“sarebbe la prima alternativa al tridente o, in certe situazioni, un’aggiunta ai tre. In pratica, una variabile da impiegare a seconda dei momenti e delle necessità. Non si tratterebbe dunque di un uomo-cardine e quindi nemmeno di un investimento sconfinato, ma più che altro di un complemento di lusso“.

Per questo la Juve cerca di tirare sul prezzo. Il Napoli chiede 50 milioni, ma Paratici non ha alcuna intenzione di avvicinarsi alla cifra.

“conta sul fatto che il polacco si svincolerà nel 2021 (ci contava anche per Icardi, ma poi è andata come è andata) e in questo modo può mettere pressione su De Laurentiis, che ha incassato il no del polacco al rinnovo (ha rifiutato un aumento del 133 per cento) e spera piuttosto di piazzare il giocatore all’estero, magari all’Arsenal, anche per meno dei 50 milioni che invece dalla Juve pretenderebbe”.