Repubblica: Lozano incapace di integrarsi, è in partenza

Il messicano è considerato in partenza insieme a Callejon, Ghoulam, Allan e Milik

Il Napoli si muove sul mercato in entrata, ma le uscite saranno diverse. Sono in ballo Callejon, Ghoulam, Allan e Milik. E, secondo quanto scrive Repubblica, anche Lozano. Il messicano non ha saputo integrarsi nel gruppo. E’ destinato a partire.

Queste le parole del quotidiano:

“In uscita ci sono Callejon, Ghoulam, Allan e Milik. Per gli ultimi due le offerte arrivate finora non sono state tuttavia ritenute adeguate. La richiesta per il brasiliano è di 40 milioni, quella per il polacco di 50. Tra i probabilissimi partenti c’è pure Lozano, incapace purtroppo di integrarsi”.