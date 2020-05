Repubblica: il Napoli vuole ufficializzare Mertens e Zielinski, Callejon deve prolungare fino ad agosto

La Serie A ripartirà il 20 giugno e il Napoli cercherà di arrivare all’appuntamento sanando le questioni interne ancora in sospeso, scrive Repubblica Napoli. La prima cosa a cui si lavorerà saranno le firme sui rinnovi di Mertens e Zielinski.

“ Il primo segnale di disgelo dovrebbe essere la sospirata ufficializzazione dei rinnovi di Dries Mertens e Piotr Zielinski: doppiamente utili per restituire la giusta serenità ai due giocatori e allo stesso tempo per riaccendere l’entusiasmo della piazza”.

Resta da definire anche la questione Callejon.

“ Josè Callejòn, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e deve prolungarlo almeno fino ad agosto per finire la stagione “.

Scrive il quotidiano:

De Laurentiis non si è infatti più visto in città dallo scorso primo marzo e senza di lui si è creata nel Napoli una situazione di stallo a 360 gradi: in primis dal punto di vista amministrativo e in parte pure da quello tecnico.