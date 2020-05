Repubblica: “il 6 giugno gli ultras in piazza a Roma. Ma il calcio non c’entra”

Repubblica oggi dedica una pagina agli ultras. Scrive che il 6 giugno daranno vita alla prima manifestazione politica della loro storia. Ma il punto non sarebbe il calcio, bensì l’obiettivo di creare un fronte nazionalista. Unica defezione, secondo Repubblica: la curva dell’Atalanta.

La notizia è questa: il 6 giugno a Roma andrà in scena la prima manifestazione politica nella storia degli ultrà in Italia. Non era mai successo. Il calcio per una volta – almeno ufficialmente – non c’entra. Migliaia di tifosi si sono dati appuntamento nella capitale per protestare contro la gestione dell’emergenza coronavirus, contro «chi ha distrutto il nostro Paese» e ha «ammazzato il lavoro». E quindi, in buona sostanza, contro il governo. Dalle curve alla piazza.