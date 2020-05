Repubblica: «Al Napoli di De Laurentiis lo scudetto del bilancio, ha un tesoro di 142 milioni»

«Modello di gestione più unico che raro, anche a livello internazionale. In Italia le altre sono tutte in rosso. La Juve di 463 milioni»

L’edizione napoletana di Repubblica fa i conti in tasca al Napoli di De Laurentiis.

Sottolinea il rosso della Juventus – lo scorso anno di 463 milioni -, i meno 407 milioni dell’Inter, i meno 208 della Roma, i meno 83 del Milan e i meno 56 della Lazio, che sta messa sostanzialmente un poco meno peggio.

Se ci fosse da assegnare anche lo scudetto del bilancio, insomma, il titolo verrebbe vinto in questo momento storico a mani basse dal Napoli, che nel mondo del calcio italiano rappresenta un modello di gestione più unico che raro e teme pochi confronti pure a livello internazionale. Ma le vittorie che contano solo quelle sul campo, ovviamente. Per questo adesso toccherà a De Laurentiis sfruttare la posizione di enorme vantaggio che s’è costruito durante le ultime annate con la sua oculata gestione, quanto mai preziosa e provvidenziale in un periodo di emergenza come questo.