Molestie sessuali in aereo da una donna: un giocatore della Nfl fa causa alla United Airlines

Nella denuncia si afferma la passeggera indisciplinata era sotto l’effetto di alcol e droghe, e che dopo aver detto al giocatore che era “spaventoso”, ha provato a massaggiare le ginocchia e le cosce del giocatore. “Temendo la percezione di essere una vittima di sesso maschile e lo stigma razziale di essere un giovane maschio afroamericano, John Doe 1 (si chiamano così le persone indicate in maniera anonima, ndr) supplicò pazientemente che l’aggressore si fermasse e le tolse la mano”, si legge ancora. Allora la donna gli accarezzò il petto, e quando lui si alzò per lamentarsi con gli assistenti di volo, comincio ad afferrare le gambe e l’inguine dell’altro querelante.