Messi: non possiamo fermarci, sarà strano giocare senza tifosi

“Non possiamo fermarci. È meglio guardare al futuro”. Il futuro, anche per Leo Messi, è uno stadio vuoto. Il ritorno in campo, per la Liga, si avvicina, ed è meglio così anche per il Pallone d’Oro: “Dobbiamo finire una stagione che, nelle condizioni attuali, porta molte sfide a cui i giocatori dovranno adattarsi. Ma è bello tornare alla routine dell’allenamento quotidiano, vedere i compagni di squadra, giocare le prime partite. Sono sicuro che all’inizio sarà strano, ma non vedo l’ora di tornare a giocare”.

Per Messi, questa “nuova normalità” è impegnativa: “La preparazione della squadra è la stessa. Ma ognuno di noi deve prepararsi e visualizzare la partita senza tifosi, è molto strano”.