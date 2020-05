Mazzola: “Peccato per Mertens ci avevo fatto la bocca”

Sandro Mazzola, ex campione di calcio e storica bandiera dell’Inter, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della grande delusione per l’affare sfumato di Mertens

“Ci sono le premesse per riprendere, il calcio è troppo forte. Ci sarà grande voglia da parte dei calciatori e questo supererà ogni difficoltà. Vedendoli giocare non penseremo a tutto quello che è successo. Mertens? Ci avevo fatto la bocca per l’Inter, mi piace tantissimo. Non si può fare più niente? (ride, ndr)”.