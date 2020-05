La quarantena di lusso del Wolfsburg: al Ritz-Carlton. Gli altri in seconda classe

La Bild fa i conti in tasca alle squadre della Bundesliga. Il Wolfsburg dorme in stanze da 500 euro (ma paga molto meno). Ultimi quelli dell’Augsburg

La Bild fa i conti in tasca alle squadre della Bundesliga. Quanto costano gli alberghi scelti dai club per la quarantena? La Bild ha incrociato gli alberghi scelti con i prezzi di booking. I ricconi sono quelli del Wolfsburg che pernottano al Ritz-Carlton, una stanza singola costa 520 euro (460 sterline come da tabella del Daily Mail che ha ripreso la notizia). In realtà il Wolfsburg ne spende 140 grazie a una convenzione. Il Bayern Monaco spende 100 euro a stanza per l’Infinity.

Subito dietro il Wolfsburg, ben distanziati, ci sono i calciatori del Friburgo. Per loro il club ha prenotato le camere dell’Elztahotel (circa 180 euro). Fanalino di coda l’Augsburg che per ogni stanza spende 68 euro.

Questa la tabella – in sterline – del Daily Mail.