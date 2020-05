La Juve passa da Icardi a Milik ridimensionamento? No, equilibrio

Tuttosport lo definisce “il piano bomber per il futuro della Juve” che è passata da Icardi e Gabriel Jesus a Milik e Raul Jimenez.

È fuori di dubbio che l’argentino dell’Inter in prestito al Psg e il brasiliano del Manchester City abbiano qualcosa in più del polacco del Napoli e del messicano del Wolverhampton. Ridimensionamento, dunque? No: semplice ricerca dell’equilibrio. Che una volta trovato serve a darsi lo slancio per saltare ancora più in alto