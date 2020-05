Klopp: “Ho detto ai miei che non sono obbligati ad allenarsi, rispetteremo le loro scelte”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del ritorno agli allenamenti di gruppo. Il Liverpool si sta allenando a gruppi di cinque calciatori per volta.

“Prima di cominciare gli allenamenti ho detto a tutti i miei calciatori: ‘Siete qui per libera scelta, non siete obbligati a farlo. Di solito firmate un contratto e dovete essere qui quando lo dico io, ma in questo caso non vi sentite obbligati a stare qui. Non ci saranno punizioni, è una decisione vostra e la rispetteremo al 100%. Al primo allenamento sono arrivato già in uniforme ovviamente e mi sono sentito come un poliziotto. E’ stato speciale tornare al lavoro e rivederli tutti, molto bello. C’erano già i primi 10 giocatori, divisi in due gruppi da 5, che si sono allenati insieme su campi diversi e distanti l’uno tra l’altro. I ragazzi hanno avuto la pausa più lunga di sempre, circa nove settimane, di solite ne hanno due. Dobbiamo abituarci a tutto questo, ma le prime impressioni sono positive”.