Il titolo volatile di Allan: apre la giornata a 70 milioni, la chiude a 40

Una ridda di voci conferma la prossima partenza del brasiliano (forse all’Everton di Ancelotti). Nel corso di poche ore, il prezzo è diventato normale

È stata una giornata movimentata per l’immaginario titolo in Borsa di Allan Marques Loreiro meglio conosciuto come Allan centrocampista del Napoli, per anni uomo fondamentale della mediana azzurra. Allan ha un rapporto controverso con Gattuso, con il nuovo allenatore non è riuscito ad avere la stessa importanza che ha avuto con Sarri e Ancelotti. Gattuso lo lasciò fuori da una convocazione, sbandierando il suo scarso impegno in allenamento. Proprio Allan, alla seconda partita di Gattuso, segnò il gol del momentaneo pareggio in trasferta con il Sassuolo. A oggi è forse la rete più importante della gestione Gattuso: senza quella rete, sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva. Invece finì con la rete all’ultimo secondo che salvò il Natale e il Capodanno.

Allan fu tra i protagonisti della serata dell’ammutinamento. Se ne sono dette e scritte tante su di lui. Su una sua rispostaccia al figlio di De Laurentiis. Si è tanto scritto anche su una visita dei ladri dopo quell’episodio. Due più due produsse articoloni sulla paura dei calciatori del Napoli costretti ad andare a dormire in albergo. Dovette intervenire la sua signora che negò su Instagram.

Allan è anche il calciatore che il giorno del presunto confronto con Ancelotti, alzò la mano e fece una dura autocritica.

Allan sembra destinato ad andare via. Al suo posto, Gattuso ha voluto Demme. Allan potrebbe raggiungere proprio Ancelotti che lo vuole all’Everton. Trattativa che sarebbe potuto andare in porto già a gennaio ma il Napoli non gradì. La prossima finestra di calciomercato potrebbe essere quella giusta.

E oggi è stata una giornata intensa per il cartellino di Allan. È cominciato con l’articolo con cui Il Mattino ha scritto che il pezzo stabilito dal Napoli per il centrocampista brasiliano era di 70 milioni di euro. Cifra sorprendente in tempi normali, da paltò di Napoleone, figuriamoci nel primo calciomercato post-coronavirus. La giornata è stata poi contrassegnata da un rimbalzo dalla Spagna. Proprio noi del Napolista abbiamo riportato per primi la notizia del Mundo Deportivo: Allan, che piace all’Atletico Madrid di Simeone, avrebbe una clausola rescissoria di 38 milioni ma il Napoli sarebbe disponibile ad abbassare il prezzo. Da 70 a 38 in meno di un’ora.

In tarda mattinata Radio Kiss Kiss Napoli – radio ufficiale del Napoli – ha negato l’esistenza di una clausola nel contratto di Allan e ha fissato il prezzo a 50 milioni. Terza oscillazione.

Ancora qualche ora e arriva il tweet di Carlo Alvino giornalista di solito molto informato sulle faccende di casa Napoli con un tweet sì polemico verso chi ha riportato la notizia del Mundo Deportivo ma anche un tweet che chiarificatore. Per Alvino il prezzo giusto è di 40 milioni. Appena due in più della clausola degli spagnoli e trenta in meno rispetto al primo pezzo di giornata.

Il contratto che lega Allan al Napoli non prevede nessuna clausola rescissoria. Bastava solo informarsi invece di scrivere inesattezze. Non è un mistero che il calciatore è ambito da più parti e sarà il Napoli a deciderne il valore. E con un mercato low profile 40 mln sono giusti — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 25, 2020

La giornata dovrebbe essere finita qui. E meno male che siamo nel primo calciomercato pandemico.