Il Sole 24-Ore: “se la Lega stacca il segnale a Sky e Dazn, si aprono contenziosi infiniti”

Possono saltare le ultime sei giornate. La Lega vuole concedere dilazioni di pagamento, non sconti. Mentre il proprietario (anche) di Dazn cerca soci

Non è chiaro a tutti quel che sta avvenendo nel mondo del calcio. La questione diritti tv rischia di essere una deflagrazione dalle conseguenze devastanti. Oggi me scrive anche il Sole 24-Ore. Il quotidiano economico-finanziario ricorda che fra Lega Serie A e Sky si è già passati alle vie legali e aggiunge che

fra Dazn e Img si rischia di arrivarci, anche se la situazione potrebbe ancora risolversi senza strascichi.

Il Sole ricorda che “Dazn è titolare del diritto per la trasmissione di tre partite, su dieci, della Serie A ogni settimana mentre Img si è aggiudicata i diritti internazionali. A quanto risulta al Sole 24 Ore entrambi avranno una settimana di tempo per replicare alla controfferta con cui la Lega Serie A ha deciso di rispondere alle loro proposte per rientrare dell’ultima rata non pagata (complessivamente si parla di 233 milioni) per la stagione che va a concludersi:”.

La Lega Serie A può concedere qualcosa sulla dilazione del pagamento, ma non fare sconti.

Sconto che è stato invece richiesto da Sky: fra 120 e 255 milioni.

Da via Rosellini (sede della Lega Serie A, ndr) hanno risposto con le maniere forti. E c’è un conteggio che circola: Sky ha pagato per l’82% della competizione e finora se ne è disputato il 68%. Al raggiungimento della quota pagata, in Lega si ventila la possibilità di staccare il segnale. Si vedrà, anche perché la misura è drastica e foriera di contenziosi infiniti.

Se Sky non paga, saltano le ultime sei giornate, come ricorda il Corriere dello Sport.

E, conclude il Sole, per Dazn – definita la “Netflix dello sport” – sarebbe una difficoltà in più

proprio nel momento in cui dal Financial Times nei giorni scorsi sono rimbalzate voce sull’intenzione del proprietario, il magnate Len Blavatnik (il proprietario di Perform Group la società che controlla Dazn), di trovare un partner. O al limite anche vendere.