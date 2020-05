Guanti, mascherine e adesivi per indicare le distanze da tenere: così ripartono metro e autobus

Repubblica riporta le misure che saranno adottate: Massimo 150 passeggeri per corsa della linea 1 e 20 sugli autobus. I controlli saranno fondamentali per evitare caos

Una delle situazioni che desta maggiori preoccupazione per la partenza della fase due in Campania è quella relativa all’utilizzo dei mezzi pubblici che da domani verranno potenziati per permettere il rispetto del distanziamento sociale. Obbligo di guanti e mascherine e di distanza di un metro per chi li utilizzerà, ma in molti sono pronti a giurare che non sarà facile rispettare le regole

Nel piano di Anm, che riporta oggi Repubblica, per le metro sarà autorizzato l’accesso nelle stazioni a 60 persone alla volta, massimo 150 persone per ogni treno. Vi saranno per terra degli speciali adesivi (orme di colore giallo) che indicheranno le distanze da mantenere nell’attesa

Gli adesivi accompagnano il viaggiatore ai tornelli (sarà attivo un tornello di ingresso per ciascuna direzione), bisognerà attendere il via libera del personale, circa 40 tra operatori e agenti di stazione nelle 17 stazioni, maggiore presidio a Garibaldi, Piscinola, Chiaiano, Vanvitelli e Toledo. Quando il personale darà il via libera, bisognerà sistemarsi nelle aree delimitate e sui segni che indicano dove attendere il treno. All’interno dei treni, gli adesivi inibiscono la seduta su alcuni sediolini e indicano ai passeggeri dove viaggiare, anche in piedi. Per disciplinare gli accessi, l’Anm ha rafforzato la propria vigilanza a supporto degli operatori di stazione, richiamando dalla solidarietà anche alcuni dipendenti. Se però ci saranno casi critici, con sovraffollamenti improvvisi, la direzione Anm chiuderà la linea.

Per gli autobus si seguiranno più o meno le medesime regole con un massimo di 20 passeggeri per mezzo, il controllo degli accessi sarà ovviamente più complesso e supportato dalla Polizia Municipale

L’autista, valutata la presenza di gente a bordo, potrà decidere di non effettuare le fermate, che andranno richieste per poter scendere. A supporto degli autisti, l’Anm ha ripristinato la collaborazione con la polizia municipale per la vigilanza (a cui pagherà gli straordinari, come per il progetto “Linea sicura”), per le linee più frequentate.

Sulla linea 2 di Trenitalia si viaggerà con sedute alternate, sui monitor scorreranno tutte le informazioni per adeguarsi alle disposizioni, i ticket si acquisteranno online.