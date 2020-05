Gazzetta: Napoli, spunta Michal Karbownik per sostituire Ghoulam

Il giovane difensore del Legia Varsavia permetterebbe al club di abbassare il monte ingaggi di circa 3 milioni rispetto all’algerino

Quando si tornerà in campo per portare a termine la stagione si dovrà lavorare su più fronti in contemporanea. Il mercato infatti andrà avanti a campionato ancora in corso quest’anno e Giuntoli sta lavorando a 360° per mettere a punto la squadra per la prossima stagione. Tra le priorità del ds azzurro anche la fascia sinistra dove, secondo la Gazzetta dello Sport, Ghoulam potrebbe partire e occorre un’alternativa a Mario Rui.

La prima, porta al giovane Michal Karbownik, appena diciannovenne, del Legia Varsavia.

L’operazione andrebbe a vantaggio del Napoli perché abbasserebbe il monte ingaggi di circa 3 milioni. Per questo ruolo Giuntoli è in contatto anche con l’Olympiacos per Kostas Tsimikas, nazionale greco, amico di Manolas