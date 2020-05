Gazzetta: Napoli-Kappa, c’è l’accordo per prolungare per altri 3 anni

Il contratto dello sponsor tecnico del Napoli è in scadenza nel 2022, ma ci sarebbe già l’accordo con De Laurentiis per prolungarlo

Il Napoli non potendo giocare lavora a preparare la squadra per il futuro anche per riguarda la situazione sponsor come riporta oggi la Gazzetta dello Sport

Infatti lo sponsor tecnico Kappa, cui contratto con il club di De Laurentiis è in scadenza nel 2022, ha già gli accordi con il presidente per allungare di 3 anni l’accordo