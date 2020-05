Gazzetta: le multe frenano i rinnovi nel Napoli, ma De Laurentiis sa di essere nel giusto

Mertens, Milik e Zielinski hanno chiesto come condizione per la firma del rinnovo che il presidente rinunciasse al contenzioso sulle multe per il 5 novembre

Sono tanti i calciatori azzurri che hanno il contratto in scadenza tra quest’anno e il prossimo e ancora molti non hanno firmato il rinnovo. Le multe per l’ammutinamento del 5 novembre non sono state il nodo solo per il rinnovo di Dries Mertens. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport infatti, anche Milik e Zielinski hanno posto come condizione per la firma che il presidente De Laurentiis rinunciasse all’azione e all’arbitrato nei loro confronti.

Nulla, però, ha scosso la coscienza di De Laurentiis. Lui sa di essere nel giusto e come è sempre stato pronto a gratificare la squadra dal punto di vista economico, così non ha ammesso quel voltafaccia dei giocatori.