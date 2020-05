Ferrero: “Chi vince la Coppa Italia? Spero De Laurentiis, è simpatico e divertente”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Si Gonfia La Rete, programma in onda su Radio Marte.

Contrario alla ripresa del campionato?

“No, non è così. io dicevo solo che, prima di ripartire, occorreva salvaguardare la salute di tutti gli atleti. Siamo contentissimi che si giochi, significa che il ‘mostro’ fa meno paura. Non vediamo l’ora di scendere in campo e riprendere il campionato italiano di Serie A. Ho avuto paura di questo virus. Io faccio calcio e cinema: sono stato il presidente più danneggiato perché le mie attività erano ferme. Adesso però ripartiamo. Non vedo l’ora di tornare a Napoli, di fare una bella passeggiata sul lungomare. Amo questa città da sempre, Napoli è musica, cibo, cultura”