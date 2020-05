Djokovic si fa il suo tour personale: un torneo da 8 in giro per i Balcani

Per ora il numero 1 mondiale del tennis ha arruolato Cilic, Coric, Thiem, Dimitrov e Zverev. “Nadal non accetterà, e Federer è ancora convalescente”. Il torneo parte da Belgrado il 13 giugno

Ci sono i croati Marin Cilic e Borna Coric, c’è l’Austriaco Dominic Thiem, il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev. Nadal sarà invitato, “ma non credo che accetti”. Federer no, “perché non si sta allenando, sta recuperando da un infortunio”. E poi c’è lui, Novak Djokovic il numero uno al mondo che pur di giocare a tennis, col tour mondiale sospeso per la pandemia, s’è organizzato il suo piccolo circuito: un torneo itinerante di otto giocatori nei Balcani.

L’andata si svolgerà nella città natale di Djokovic, a Belgrado il 13 e 14 giugno. A porte chiuse, visto che le misure di contenimento in Serbia vietano ancora incontri con il pubblico. Dopo l’evento di Belgrado, il torneo si sposterà nella località costiera croata di Zara. La Bosnia Erzegovina e il Montenegro ospiteranno le ultime due tappe.

Ogni evento sarà caratterizzato da due gruppi di quattro giocatori, con il vincitore di ciascuno che passa alla finale.

Djokovic è appena tornato in Serbia dopo aver trascorso i due mesi del blocco in Spagna, a Marbella da suo fratello: “A differenza di molti altri giocatori, ho potuto allenarmi quasi ogni giorno perché vivevamo in una casa con un campo da tennis”.