Del Piero: “Sto bene. La mia acqua della salute non c’è negli Stati Uniti, peccato”

L’ex Juve è stato dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per calcoli renali e su Instagram ha scherzato sull’acqua minerale di cui è testimonial, rassicurando tutti: “questa piccola disavventura è alle spalle”

Nei giorni scorsi, Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale a causa di calcoli renali. Oggi, su Instagram, ha ringraziato quanti gli hanno manifestato affetto e vicinanza scherzando sulla disavventura che gli è capitata. In un video ha infatti tirato in ballo l’acqua Uliveto, di cui è testimonial.

“Ciao a tutti, volevo ringraziare ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato. Ora sto bene, è tutto ok e questa piccola disavventura è alle spalle e avanti sempre con grande energia e sorriso come ho sempre visto… sul web. Ma ahimé la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti. Peccato”.

