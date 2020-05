De Luca sugli assistenti civici: “Mi preparo ad avere 60mila venditori di cocco e raddrizzatori di banane”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato ospite questa sera alla trasmissione ddi Massimo Gramellini «Aspettando le parole» su RaiTre, rispondendo ad alcune domande sulla mobilità tra Regioni che partirà il 3 giugno

Possono i lombardi venire a Positano il 4 giugno?

«Credo proprio di sì. Siamo arrivati a questo 3 giugno tanto per cambiare nel modo peggiore, in un clima di incertezza, di confusione – ha aggiunto – Io proporrei da oggi in poi di togliere il nome delle regioni: non parliamo più di Lombardia, di Piemonte, parliamo di territori nazionali. Io mi sarei aspettato dal governo nazionale l’assunzione di un criterio oggettivo e semplice. Nei territori del nostro Paese nei quali per un mese di fila si registrano più di 200 casi di contagio al giorno è ragionevole che sia una limitazione della mobilità. Che questo territorio si chiami Campania o si chiami Lombardia o si chiami Emilia non conta nulla. Abbiamo regioni meridionali che grazie a Dio hanno retto bene. Non credo che sia un delitto ragionare su come evitare di importare possibili nuovi focolai di contagio»