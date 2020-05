CorSport: Younes, Lozano e Llorente verso la separazione consensuale dal Napoli

Il talento di Younes si è appena intravisto. Llorente vuole giocare di più. Lozano ha deluso. Per tutti e tre si guarda al mercato per trovare opportunità e soluzioni

Mentre è ancora in forse il futuro di Arkadius Milik, il Napoli chiuderà la stagione con alcune separazioni consensuali, scrive il Corriere dello Sport. Younes, Lozano e Llorente sono destinati ad andar via in modo indolore.

“Si procederà anche con separazioni più o meno consensuali, come quella con Younes, che ha “tradito”. E Lozano che ha deluso rimarrà a guardar ciò che suggerirà quest’estate, in cui si dovrà anche giocare per scorgere un orizzonte e definirselo da soli”.

Younes saluterà il Napoli

“con rimpianti reciproci, perché il suo talento si è appena intravisto, si è annusato, senza che sia mai emerso completamente”.

Su Llorente e Lozano, il quotidiano scrive:

“Il mercato deciderà per Fernando Llorente, che ha ancora teoricamente un anno a disposizione ma che vorrebbe giocare qualche partita in più, ma pure per Hirving Lozano, che appena nell’agosto del 2019 è costato cinquanta milioni. A volte è anche una questione di soldi”.