CorSport: i tifosi lanciano la campagna salva-Mertens, lui ci mette il like

Dries Mertens non sembra aver abbandonato l’idea di rimanere in città. Lo proverebbe un like spuntato all’iniziativa lanciata dai tifosi sui social con l’hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“I fatti sono i seguenti: una comunità virtuale azzurra ha promosso un’iniziativa salva-Mertens al grido hashtag di #MeritiamoUnFinaleDiverso, come a dire che il loro idolo scugnizzo non può mica andare via così, e sorpresa delle sorprese a regalare un like alla foto è stato proprio Dries. Attraverso il suo profilo ufficiale: non era un fake, insomma. E non lo è anche il suo legame con la città e la squadra: a 33 anni, però, entrano in ballo anche le scelte di vita”.