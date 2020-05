Chiesa: «La notizia delle nuove positività non ci ha turbati»

Il Corriere dello Sport intervista Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina. Dichiara di non avere paura, ma solo voglia di tornare presto in campo.

«Il mio è un messaggio di fiducia. Siamo assistiti da medici bravissimi, sono gli eroi del momento, stanno facendo un lavoro straordinario e vorrei davvero ringraziarli. Non dobbiamo avere paura. Io non ne ho, ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato dobbiamo chiudere una stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza».