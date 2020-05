Ceferin (Uefa): la Francia ha chiuso troppo presto, l’80% dei campionati terminerà la stagione

Intervistato da beIN Sports: «I campionati che non tornano a giocare, dovranno darci le partecipanti alle competizione europee”

“Penso che la maggioranza delle leghe europee, diciamo l’80%, finirà la stagione. Chi non lo farà, scelta autonoma, dovrà darci i piazzamenti per definire le partecipanti alle prossime competizioni Uefa”. Parola del Presidente dell’Uefa Ceferin, che intervistato beIN Sports commenta il quadro delle ripartenze del calcio europeo: “La cosa importante per noi è sapere la classifica definitiva per poi comporre il quadro delle qualificate alle prossime coppe. Personalmente credo che cancellare la stagione troppo presto non è l’ideale, le cose possono migliorare. Ma se la decisione è del Governo, cosa possono fare club o leghe? Secondo me quella francese è stata una decisione prematura. Ma non è una cosa che riguarda la Uefa”.

Psg e Lione, dice Ceferin, giocheranno in Champions League “ma non disputeranno partite sino ad agosto, non so se sia giusto stare fermi così a lungo per poi giocare match così importanti. Ma, ribadisco, non è una mia decisione. Il problema si pone anche per i club dei campionati sospesi costretti a disputare i preliminari delle coppe dopo un lungo periodo di inattività.”.