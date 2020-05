Casarin: “La selezione degli arbitri in Serie A deve essere più accurata”

A Radio Punto Nuovo: “Solo così si può riparare al disastro fatto dividendo CAN A e CAN B. E’ come avere una grande squadra, ma senza riserve pronte a subentrare”.

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo Casarin. Ha parlato della selezione degli arbitri. Ha dichiarato che deve essere affidata ad un’analisi più accurata per evitare il disastro compiuto con la divisione tra CAN A e CAN B.. Queste le sue parole:

“La selezione degli arbitri in Serie A deve essere affidata ad un’analisi molto più accurata. Solo così si può riparare al disastro fatto dividendo CAN A e CAN B. E’ come avere una grande squadra, ma senza riserve pronte a subentrare”.