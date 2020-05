Balotelli-Brescia, rapporto ai minimi termini

Secondo il giornalista Nicolò Schira su Twitter nei prossimi giorni il summit che potrebbe sancire la risoluzione anticipata del contratto in scadenza il 30 giugno

Continua a far parlare di se Mario Balotelli. Il calciatore del Brescia è ormai ai minimi storici con il presidente Massimo Cellino e come riferisce il giornalista Nicolò Schira, con un messaggio su Twitter, presto potrebbe esserci la risoluzione del contratto anticipata Per Balotelli

Rapporti ormai ai minimi termini tra Mario #Balotelli e Massimo #Cellino: nei prossimi giorni il summit che potrebbe sancire la risoluzione anticipata del contratto in scadenza il 30 giugno. Dopo l’addio al #Brescia possibile futuro all’estero per la punta. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2020