As: il piano di Tebas, partite ogni 72 ore e voli charter

Il presidente della Liga ha incontrato i rappresentanti delle squadre di Primera e di Segunda per valutare le diverse tappe della ripartenza

Nelle scorse ore Tebas ha incontrato i rappresentanti delle squadre di Primera e di Segunda per valutare le diverse tappe della ripartenza con l’obiettivo di limitare al massimo i rischi per la salute di giocatori e addetti ai lavori.

Già in precedenza Tebas aveva proposto il pagamento di hotel a tutte le società in modo da garantire equità alle squadre per un ritiro prolungato dei giocatori. Ipotesi bocciata. Adesso La Liga ci riprova proponendo appunto il pagamento dei voli privati per il trasporto delle squadre in modo che il campionato si possa disputare con partite ogni 72 ore.

Il piano deve essere ancora approvato dalle autorità, prevede anche che il contributo della Liga per le spese di viaggio, il pagamento degli hotel in cui i club risiederebbero prima delle partite. Una ripresa del campionato è prevista per il 12 giugno.