Anche l’Austria in campo a giugno, allenamenti in gruppo da venerdì

Il protocollo prevede che con un giocatore positivo i compagni vanno in quarantena, ma potranno continuare a disputare le partite con tampone negativo

Anche la Bundesliga austriaca ripartirà, ai primi di giugno e senza spettatori. Lo hanno annunciato il vicecancelliere e ministro dello Sport Werner Kogler e il ministro della Salute Rudolf Anschober al termine di un incontro con lega e federcalcio.

La data prevista in un primo momento doveva essere il 29 maggio, ma si è deciso di posticipare di una settimana. Gli allenamenti completi potranno riprendere venerdì prossimo, e la prima partita in calendario sarà la finale della Coppa d’Austria tra il Salisburgo, campione in carica, e il Lustenau, vincitore della seconda divisione.

Dal punto di vista del protocollo l’Austria trova una sua via: se un giocatore dovesse risultare positivo i compagni di squadra dovranno essere messi in quarantena ma potranno continuare ad allenarsi e disputare le partite, previo tampone negativo prima di ogni gara. Lo staff medico del club dovrà tenere un diario.