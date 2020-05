Allegri diventa proprietario di un cavallo da galoppo, come Ferguson e Ancelotti

Sul CorSport. Ha il 50% di Ossun Set una 3 anni. In Francia sono molto seguiti i cavalli di Griezmann e Lenglet.

Massimiliano Allegri diventa proprietario di cavalli da corsa. Lo scrive il Corriere dello Sport. Per la precisione di un cavallo da galoppo, in Francia.

“Infatti è suo il 50% di Ossun Set, una 3 anni che mercoledì potrebbe correre a Vichy con la giubba però di Pierre Secnazi, uno dei suoi tre soci nella proprietà di questa purosangue allenata pure a Chantilly, ma da Andrea Marcialis. È stata “reclamata” in marzo a Compiegne per 17.000 euro e ora dovrebbe debuttare per la nuova… multiproprietà”.

In Francia non è nuovo che personaggi del mondo del calcio si interessino di cavalli da corsa.

“Hanno un gran seguito quelli di Antoine Griezmann (Barcellona), Clement Lenglet (Barcellona) e ora anche M’Baye Niang (Rennes)”.

Moda diffusa anche tra gli allenatori. In Inghilterra ne possiede Alex Ferguson e, da noi, Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha nella sua Scuderia dei Duepi un paio di 3 anni (Black Mirror, all’80%, e Honor and Pleasure, al 50%) in allenamento a Chantilly sotto la cura di Alessandro Botti. Nel calcio la febbre da cavallo riguarda il galoppo e non, come il film, il trotto.

Allegri si aggiunge al gruppo.