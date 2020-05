A marzo tracollo vendite quotidiani sportivi: Gazzetta meno 43%, Corsport meno 44%

Calcio e Finanza riporta i dati vendita Ads dei giornali rivelati da Italia Oggi. Scrive che sono molto in sofferenza i giornalis sportivi.

Rispetto allo stesso mese del 2019, per quanto riguarda la vendita digitale+edicola, Tuttosport arretra del 39,1% e del 34% con l’edizione del lunedì, Gazzetta dello Sport rispettivamente del 43,2% e del 43,6%, Corriere Sport-Stadio del 44,7% e del 43,2%. Un calo in parte visto anche nei rispettivi siti, con la Gazzetta che è scesa al 15esimo posto con un -4% (dati audiweb).

Per quanto riguarda le vendite in edicola, a marzo la Gazzetta dello Sport ha fatto segnare 69mila copie vendute in media al giorno (-43,5% rispetto allo scorso gennaio), il Corriere dello Sport 36mila copie (-38%) e Tuttosport 25mila copie (-30%).

Rispetto al mese di marzo 2019, il calo è stato ancora più netto: Tuttosport (-40,4% e -35,4% al lunedì), Corriere Sport-Stadio (-42,4% e -42,7% il lunedì) e Gazzetta dello Sport (-47,8% e -48,3% al lunedì).