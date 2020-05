A Madrid scoppia il caso Zidane. E’ accusato di aver violato la quarantena

Il francese è stato avvistato in una località lontana dalla capitale dove ha acquistato una seconda casa, ma gli spostamenti, in Spagna, sono ancora vietati a meno che non siano strettamente necessari

Secondo quanto riporta Olè Diario Deportivo, a Madrid starebbe infuriando una polemica che vede nell’occhio del ciclone Zinedine Zidane. L’allenatore del Real è accusato di aver violato la quarantena da pandemia.

La scorsa settimana il francese è stato visto da alcuni residenti in una località lontana da Madrid dove ha acquistato una casa più di un anno fa. Una seconda casa dove si reca quando desidera allontanarsi dalla città. A Madrid, però, non è ancora concessa la possibilità di spostarsi in una seconda casa, poiché lo stato di allarme andrà avanti fino a questa notte. Ci si può spostare solo per motivi necessari o strettamente professionali.

I residenti in zona dichiarano di aver visto di nuovo Zidane questa domenica, stavolta accompagnato dal figlio Luca. Non ci sono immagini che lo ritraggono, ma se apparissero e se fossero rese pubbliche, l’allenatore potrebbe incappare in una multa fino a 1500 euro.