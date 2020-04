Tuttosport: il Napoli si mette in coda per Maxime Lopez

Già Juve e Siviglia hanno notato il trequartista del Marsiglia che, con il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe essere un affare per la prossima finestra di mercato

Si continua a parlare di calcio mercato in un periodo dove la palla purtroppo non rotola più. Il Napoli si prepara a rifondare la squadra in vista della prossima stagione e secondo quanto riporta oggi Tuttosport, avrebbe preso di mira Maxime Lopez, il centrocampista classe ’97 dell’Olympique Marsiglia.

In Francia Maxine sta facendo parlare di sé ed è stato perfino paragonato a Samir Nasri. Il trequartista con spiccate doti offensive, stuzzica il palato di Juventus, Siviglia, club inglesi e adesso anche del Napoli.

Scoperto da Rudi Garcia che scommette su un futuro radioso per il calciatori, il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e potrebbe fare di lui un vero affare per la prossima finestra di mercato.