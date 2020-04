Sondaggio Eurosport: è Ancelotti il miglior allenatore 1990-2020. In finale battuto Guardiola

Un tabellone tennistico con i migliori tecnici dell’ultimo trentennio. 55mila i voti. In semifinale sconfitto Lippi (come a Manchester) mentre Guardiola ha eliminato Sacchi

In tempi di coronavirus ci si sbizzarrisce con sondaggi, classifiche, amarcord, proiezioni future, sfide impossibili.

Eurosport ha lanciato un grande torneo: la sfida per il miglior allenatore tra il 1990 e il 2020. Tanti i partecipanti in un tabellone da tennis. In lizza, tra gli altri, Lippi, Sacchi, Mourinho, Trapattoni, Capello, Del Bosque, Mancini, Conte, Allegri, Simeone, Zidane, Wenger, Ferguson, Klopp, Benitez e ovviamente Ancelotti e Guardiola. I voti sono stati 55mila.

In semifinale Guardiola ha battuto Sacchi e Ancelotti ha ancora una volta avuto la meglio su Lippi, proprio come nella finale di Manchester.

In finale, poi, la sfida tra Ancelotti e Guardiola. Sfida tiratissima che il tecnico emiliano ha vinto con il 51%.

Ancelotti è l’allenatore che ha vinto più Champions: tre, come Paisley e Zidane. Con la differenza che lui le ha vinte con due squadre diverse: il Milan (2) e il Real con cui alzò la Decima. Paisley e Zidane con Liverpool e Real Madrid.

A Napoli ha portato gli azzurri a vittorie prestigiose come le due sul Liverpool e il club per la terza volt agli ottavi di Champions.

La sfida della prossima stagione sarà portare l’Everton in Champions.