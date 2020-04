Repubblica: Coppa Italia, anche la sfida tra Milan e Juve potrebbe disputarsi al San Paolo

Non solo Napoli-Inter dunque, l’ipotesi è di far giocare al San Paolo anche l’altra semifinale della Coppa Italia, tra la Juventus e il Milan

Sarà al San Paolo con ogni probabilità la prima partita di calcio italiana dopo lo stop forzato per l’emergenza sanitaria del coronavirus. Secondo il calendario che ha preso in considerazione la Lega, attendendo il via libera del Governo, Napoli-Inter di Coppa Italia sarebbe la prima partita e si dovrebbe giocare tra il 27 e il 28 maggio. Ma secondo quanto riporta Repubblica, il San Paolo potrebbe fare doppietta

E chissà che non prenda corpo l’ipotesi di far giocare al San Paolo anche l’altra semifinale della Coppa Italia, tra la Juventus e il Milan. Molto dipenderà dall’evoluzione della gravissima emergenza sanitaria nelle regioni settentrionali. La Federcalcio ha del resto già ipotizzato lo spostamento di alcune partite di campionato al Sud, dove in questo momento le garanzie per la sicurezza dei giocatori sono molto più consistenti.