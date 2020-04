Pulici: «Messi mi confessò che si è ispirato al mio pallonetto a Zoff. Glielo mostrò Guardiola»

Lunedì prossimo – 27 aprile – Paolino Pulici compirà settant’anni. Da giorni La Stampa sta pubblicizzando un libro su di lui. Oggi il quotidiano torinese lo intervista e lui regala una chicca che riguarda Messi e Guardiola. Racconta che faceva i 100 metri in 10,5 secondi e che l’Inter lo scartò perché era troppo veloce.

Dice:

Il gol dello scudetto è quello più bello? Ce l’ha anche sul profilo WhatsApp…

In che senso Messi?

Il rimpianto più grande, invece, resta quello di non aver mai giocato un minuto ai Mondiali?

«Nella vita ho avuto cose belle e cose brutte, ma questo resta un mistero. Pecci diceva che la maglia azzurra non la sentivo come quella granata. Può essere, ma c’era qualcosa che non quadrava: tre volte capocannoniere in A e Bearzot, che mi conosceva bene e mi faceva giocare nella squadra “De Martino” del Toro, non mi considerava proprio. Con il Vecio non ci siamo mai più parlati o chiariti».